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Номер извещения
32110262829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
07.05.2021 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 07:00 GMT +324.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовыхВерхняя Пышма
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.2021 07:0025.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110262829Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовыхВерхняя Пышма
Дата и время проведения
28.05.2021 08:0028.05.2021 08:0028.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110262829Дата и время проведения Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовыхВерхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 07:0031.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262829Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовыхВерхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов полиэтиленовых
Начальная цена
5 915 030,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
59 150,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3201.00000
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