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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110263284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, сборка и установка офисной мебели для нужд ООО «РК-Цифра»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Почтовый адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Контактный телефон
+7 495 631-90-00 доб. 3300
Факс
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Адрес электронной почты
pikalov.pv@roscosmos.digital
Ф.И.О. контактного лица
Пикалов Павел Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, сборка и установка офисной мебели для нужд ООО «РК-Цифра».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, сборка и установка офисной мебели для нужд ООО «РК-Цифра».
Начальная цена
858 695,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РК-ЦИФРА
Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА
Адрес местонахождения
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
31.01.12.190
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 99.00000
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