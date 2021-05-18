Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт

    ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105386Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт Каменск-УральскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3/30006154

    Наименование закупки

    ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 07:00 GMT +318.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105386Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 07:0018.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105386Дата и время вскрытия заявок ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 08:0018.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105386Подведение итогов не позднее ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105386Подведение итогов не позднее ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К-3шт ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К-6шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    200 пм

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Каменск-УральскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБА Ф185ХФ90Х200 МАТЕРИАЛ ZX-100К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ТРУБА Ф280ХФ200Х350 МАТЕРИАЛ ZX-100К"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211083099
    на право заключения договора на поставку изоляционных материалов (017-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку изоляционных материалов (017-Т/2022)
    593967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 724 891
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211082324
    Поставка светодиодной ленты и материалов для изготовления световых стендов для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор» в количестве 1 480 метров и 30 штук.
    Поставка светодиодной ленты и материалов для изготовления световых стендов для Филиала №3 АО...
    593867
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 019 481
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211072701
    на право заключения договора на поставку сигнальной ленты (003-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку сигнальной ленты (003-Т/2022)
    592030
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 617 644
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211071005
    Поставка покрытий защитных
    Поставка покрытий защитных
    591769
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    92 340
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить