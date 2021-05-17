Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap

    Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262811Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU SwapМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 09:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__документация_о_закупке__ЭТП.docx

    ТЗ.DOCX

    Проект_Договора..docx

    Протокол___2_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Юридический адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Почтовый адрес

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Контактный телефон

    +7 495 631-90-00 доб. 3300

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pikalov.pv@roscosmos.digital

    Ф.И.О. контактного лица

    Пикалов Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262811Подведение итогов не позднее Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU SwapМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap

    Начальная цена

    519 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК-ЦИФРА
    Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА

    Адрес местонахождения

    125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933582/name/60a7cda420da46.60623658

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП237320
    Т001468 Закупка сертификатов технической поддержки системы Fortinet
    Т001468 Закупка сертификатов технической поддержки системы Fortinet
    594154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225698
    Т001463 Закупка продления ПО JetBrains
    Т001463 Закупка продления ПО JetBrains
    592066
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225401
    Т001419 Закупка ПО MaxMind
    Т001419 Закупка ПО MaxMind
    591154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить