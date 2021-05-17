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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110262811
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 09:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Почтовый адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Контактный телефон
+7 495 631-90-00 доб. 3300
Факс
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Адрес электронной почты
pikalov.pv@roscosmos.digital
Ф.И.О. контактного лица
Пикалов Павел Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сертификата технической поддержки для программного обеспечения IVA MCU Swap
Начальная цена
519 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РК-ЦИФРА
Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА
Адрес местонахождения
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
62.02.30.000
62.03
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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