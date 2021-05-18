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    Главная / Торги / Землеустроительные и кадастровые работы

    Землеустроительные и кадастровые работы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262768Дата и время окончания срока приема заявок Работы землеустроительные и кадастровыеКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262768

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Землеустроительные и кадастровые работы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 09:05

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_147_2021_3.rtf

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ_147_2021.docx

    Техническое_задание_ЗП_в_ЭФ__147_2021.docx

    Приложение___1_к_Техническому_заданию.xlsx

    Расчет_НМЦ.pdf

    Проект_договора_ЗП_в_ЭФ_147_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    8332 доб.561128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы землеустроительные и кадастровые

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262768Подведение итогов не позднее Работы землеустроительные и кадастровыеКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы землеустроительные и кадастровые

    Начальная цена

    2 300 000,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    68.3

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.3

    Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933442/name/60a7aa71a99f31.32198690

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во:

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    Регион:
    Тверская область
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