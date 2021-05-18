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Номер извещения
32110262768
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Землеустроительные и кадастровые работы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 09:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
8332 доб.561128
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gpgrkirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
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Работы землеустроительные и кадастровые
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы землеустроительные и кадастровые
Начальная цена
2 300 000,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
68.3
68.3
Документация лота
Кол-во:
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