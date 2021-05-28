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    Главная / Торги / Техническое перевооружение газового оборудования печей №№33,35,42,50

    Техническое перевооружение газового оборудования печей №№33,35,42,50

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105388Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Г1/05

    Наименование закупки

    Техническое перевооружение газового оборудования печей №№33,35,42,50

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ печь33 1л

    ТЗ печь33

    АК печь33

    ГСВ печь33

    ГСВ печь 42

    Тз печь35 1л

    ТЗ печь 35

    АК печь 35

    ГСВ печь 35

    ТЗ печь 42 1л

    ТЗ печь 42

    АК печь 42

    Тз печь 50 1л

    ТЗ печь 50

    АК печь 50

    ГСВ печь 50

    График производства работ

    Требования к подрядчику

    ГП105388_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    9122402080

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ozornin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озорнин Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 12:00 GMT +328.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105388Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105388Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105388Подведение итогов не позднее Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105388Подведение итогов не позднее Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 - поставка оборудования, КИПиА, элементов газопроводов - выполнение демонтажных работ - монтажные работы газоснабжение, электроснабжение, приборы безопасности, газопроводы, КИПиА - пуско-наладочные работы - Сдача в эксплуатацию (проведение контрольного режима нагрева, подготовка комплекта документов) Технические характеристики, единицы измерения и сведения о количестве продукции, необходимой к поставке, указаны в Приложении №1 График производства работ в приложении №2 Проектная документация по разделам автоматизация, газоснабжение во вложении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс 10% в течении 10 календарных дней после подписания договора аванс 10% в течении 30 календарных дней после подписания договора аванс 10% в течении 60 календарных дней после подписания договора аванс 10% в течении 90 календарных дней после подписания договора 20% после подписания акта выполненных работ по печи №50 20% после подписания акта выполненных работ по печи №42 20% после подписания акта выполненных работ по печи №33, 35
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.22.20.000

    Работы по монтажу газовых систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ печь 42 1л

    03.06.2021

    ТЗ печь 42

    03.06.2021

    АК печь 42

    03.06.2021

    Тз печь 50 1л

    03.06.2021

    ТЗ печь 50

    03.06.2021

    АК печь 50

    03.06.2021

    Требования к подрядчику

    03.06.2021

    ТЗ печь33 1л

    03.06.2021

    Тз печь35 1л

    03.06.2021

    ТЗ печь 35

    03.06.2021

    АК печь 35

    03.06.2021

    ГСВ печь 35

    03.06.2021

    ГСВ печь 50

    03.06.2021

    АК печь33

    03.06.2021

    График производства работ

    03.06.2021

    ТЗ печь33

    03.06.2021

    ГСВ печь33

    03.06.2021

    ГСВ печь 42

    03.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953649/name/60c2db99a845a4.55432677

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое перевооружение газового оборудования печи №33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Техническое перевооружение печи №35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Техническое перевооружение печи №42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Техническое перевооружение печи №50"

    Кол-во: 1

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