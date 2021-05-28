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Номер извещения
ГП105388
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое перевооружение газового оборудования печей №№33,35,42,50
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
9122402080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 12:00 GMT +328.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105388Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105388Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105388Подведение итогов не позднее Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105388Подведение итогов не позднее Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплекс работ согласно разработанному проекту на техническое перевооружение газового оборудования нагревательной печи № 33 № 01/19-ГСВ.33 и № 01/19-АК.33, нагревательной печи № 35 № 01/19-ГСВ.35 и № 01/19-АК.35, нагревательной печи № 42 № 01/19-ГСВ.42 и № 01/19-АК.42, термической печи № 50 № 01/19-ГСВ.50 и № 01/19-АК.50 - поставка оборудования, КИПиА, элементов газопроводов - выполнение демонтажных работ - монтажные работы газоснабжение, электроснабжение, приборы безопасности, газопроводы, КИПиА - пуско-наладочные работы - Сдача в эксплуатацию (проведение контрольного режима нагрева, подготовка комплекта документов) Технические характеристики, единицы измерения и сведения о количестве продукции, необходимой к поставке, указаны в Приложении №1 График производства работ в приложении №2 Проектная документация по разделам автоматизация, газоснабжение во вложении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
43.22.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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