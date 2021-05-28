Техническое перевооружение газового оборудования печей №№33,35,42,50

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

аванс 10% в течении 10 календарных дней после подписания договора аванс 10% в течении 30 календарных дней после подписания договора аванс 10% в течении 60 календарных дней после подписания договора аванс 10% в течении 90 календарных дней после подписания договора 20% после подписания акта выполненных работ по печи №50 20% после подписания акта выполненных работ по печи №42 20% после подписания акта выполненных работ по печи №33, 35