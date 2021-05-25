Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за выполненные работы по договору производится Заказчиком в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Подрядчиком работ, по каждому объекту предусмотренному в техническом задании (приложение 1 к договору), после подписания Актов формы КС-2, КС-3, паспортов и сертификатов на используемые материалы, на основании счета на оплату