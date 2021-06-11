Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).