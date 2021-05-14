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Номер извещения
ГП105380
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Срочная закупка газоанализатора "Полар" и блока управления "AMOT"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-33
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
petrenko_js@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технического оборудования. Условия оплаты 60 дней по факту поставки. Базис поставки г. Новый Уренгой западная промзона панель Е. Безусловное подписание нашей формы договора (без протоколов разногласий).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 08:30 GMT +314.05.2021 08:3014.05.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105380Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технического оборудования. Условия оплаты 60 дней по факту поставки. Базис поставки г. Новый Уренгой западная промзона панель Е. Безусловное подписание нашей формы договора (без протоколов разногласий).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 09:0014.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105380Дата и время вскрытия заявок Поставка технического оборудования. Условия оплаты 60 дней по факту поставки. Базис поставки г. Новый Уренгой западная промзона панель Е. Безусловное подписание нашей формы договора (без протоколов разногласий).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 07:3019.05.2021 07:3019.05.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105380Подведение итогов не позднее Поставка технического оборудования. Условия оплаты 60 дней по факту поставки. Базис поставки г. Новый Уренгой западная промзона панель Е. Безусловное подписание нашей формы договора (без протоколов разногласий).Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.05.202119.05.2021 07:3019.05.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105380Подведение итогов не позднее Поставка технического оборудования. Условия оплаты 60 дней по факту поставки. Базис поставки г. Новый Уренгой западная промзона панель Е. Безусловное подписание нашей формы договора (без протоколов разногласий).Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технического оборудования. Условия оплаты 60 дней по факту поставки. Базис поставки г. Новый Уренгой западная промзона панель Е. Безусловное подписание нашей формы договора (без протоколов разногласий).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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