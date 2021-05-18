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    Главная / Торги / Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"

    Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105377Дата и время окончания срока приема заявок Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105377

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 07:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи_Текстолитовые_вкладыши.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Текстолитовые_вкладыши_май.doc

    ПОСТАВКА___СНАБЖЕНИЕ_ред._Декабрь_2020.doc

    Копия_Копия__1_Приложение_к_оферте_Текстолитовые_вкладыши_2021.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-01-30

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    mullanurovmn@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муллануров Марат Назилевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105377Дата и время окончания срока приема заявок Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 11:0031.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105377Подведение итогов не позднее Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105377Подведение итогов не позднее Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текстолитовые вкладыши для нужд ПАО "Ижсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск, ул. НОВОАЖИМОВА, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Комментарии: Внимание участников!!! Предъявление сертификатов диллерства обязательна!!! Безусловное принятие и подписание нашего договора. Для заключения договора прошу предоставить копии следующих докуменов : Безусловное принятие проекта договора на поставку продукции ОАО "Ижсталь". Организация-победитель, не имеющая действующего договора с ОАО "Ижсталь" в течение одних суток должна загрузить в систему следующие документы, необходимые для заключения договора: Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на контрагента, выданной инспекцией ФНС РФ (не позже чем месячной давности). Копия решения о назначении руководителя контрагента (протокол собрания участников (акционеров), решение единственного учредителя). Копия Устава с отметкой ФСН. Копии лицензий при осуществлении лицензируемых видов деятельности. Анкета контрагента Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени контрагента. Карточка образцов подписей лиц, имеющих право первой подписи. Копии паспортов руководителей, имеющих право первой подписи, при отсутствии паспортных данных в иных документах. Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН, ОГРНИП) Копия свидетельства о постановке на учет (ИНН) Копия декларации по НДС (1,2 листы, по возможности еще 3 лист) или Копия заявления с отметкой ФНС о переходе УСН или ЕНВД Справка об отсутствии налоговых задолженностей Справка ИФНС об открытых расчетных счетах Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса(публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыш текстолитовый черт. 550.1190-0002"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Вкладыш текстолитовый черт. 550.1190-0002-01"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "Вкладыш текстолитовый черт. 550.1190-0003"

    Кол-во: 38

    "Позиция 4"

    "Вкладыш текстолитовый черт. 550.1190-0003-01"

    Кол-во: 38

    "Позиция 5"

    "Галтель черт. 550.1190-0004"

    Кол-во: 70

    "Позиция 6"

    "Галтель черт. 550.1190-0005"

    Кол-во: 38

    "Позиция 7"

    "Вкладыш Высокий Ч.660.139887"

    Кол-во: 24

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