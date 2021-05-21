"Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных и принятых работ производятся Заказчиком в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае отсутствия заключённого договора, выполнение работ возможно только по форме договора подряда Заказчика (см. в приложении) Организатор процедуры, вправе отказаться от проведения процедуры в любое время и на любом этапе, до момента заключения договора.