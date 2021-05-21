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Номер извещения
ГП105378
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 08:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450520, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубово, Электрозаводская, 8
Почтовый адрес
450520, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубово, Электрозаводская, 8
Контактный телефон
+7 927 231-48-54
Факс
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Адрес электронной почты
Aleksandr.Tolstov@ru.lasselsberger.com
Ф.И.О. контактного лица
Толстов Александр --
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105378Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105378Дата и время вскрытия заявок Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105378Подведение итогов не позднее Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и приложением к техническому заданию в приложении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ - ООО "Ласселсбергер" (450520, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 8)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛАССЕЛСБЕРГЕР
Все закупки и тендеры ЛАССЕЛСБЕРГЕР
Адрес местонахождения
450520, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубово, Электрозаводская, 8
33.19.10.000
33.12.29.000
33.12.13.000
33.11.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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