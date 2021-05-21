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    Главная / Торги / Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2

    Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105378Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 08:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Приложение_к_техническому_заданию.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАССЕЛСБЕРГЕР
    Все закупки и тендеры ЛАССЕЛСБЕРГЕР

    Юридический адрес

    450520, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубово, Электрозаводская, 8

    Почтовый адрес

    450520, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубово, Электрозаводская, 8

    Контактный телефон

    +7 927 231-48-54

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Tolstov@ru.lasselsberger.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Александр --

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105378Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105378Дата и время вскрытия заявок Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105378Подведение итогов не позднее Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105378Подведение итогов не позднее Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и приложением к техническому заданию в приложении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ - ООО "Ласселсбергер" (450520, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 8)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных и принятых работ производятся Заказчиком в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае отсутствия заключённого договора, выполнение работ возможно только по форме договора подряда Заказчика (см. в приложении) Организатор процедуры, вправе отказаться от проведения процедуры в любое время и на любом этапе, до момента заключения договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛАССЕЛСБЕРГЕР
    Все закупки и тендеры ЛАССЕЛСБЕРГЕР

    Адрес местонахождения

    450520, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубово, Электрозаводская, 8

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    33.12.29.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    33.12.13.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов

    33.11.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_договора_подряда.zip

    07.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление посадочного места опорного подшипника барабанной мельницы МТС-2"

    Кол-во: 1

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