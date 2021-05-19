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Номер извещения
32110262686
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка силового трансформатора ТДН-10000/110-У1 для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Железногорск-Илимский.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 07:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 39566 9-67-34
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Kseniya.Ponomareva@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарёва Ксения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Поставка силового трансформатора ТДН-10000/110-У1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силового трансформатора ТДН-10000/110-У1
Начальная цена
10 573 632,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл, Нижнеилимский р-он, г. Железногорск-Илимский, Коршуновский карьер №51, подстанция ПС 110/10/6кВ Тяговая-1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.11
27.11.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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