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Номер извещения
32110263874
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение башмака накаточного «Горбуша» (литой, стальной), для железнодорожных рельс Р-65
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 04:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 42331 2-03-21 доб. 39184
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архангельская Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
АО "Торговый порт Посьет"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Башмак накаточный "Горбуша"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2021 10:00 GMT +318.06.2021 10:0018.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263874Дата и время окончания срока приема заявок Башмак накаточный "Горбуша"АО "Торговый порт Посьет"
Подведение итогов не позднее
19.07.2021 10:0019.07.2021 10:0019.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263874Подведение итогов не позднее Башмак накаточный "Горбуша"АО "Торговый порт Посьет"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Башмак накаточный "Горбуша"
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP (АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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