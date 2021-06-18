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    Главная / Торги / Приобретение башмака накаточного «Горбуша» (литой, стальной), для железнодорожных рельс Р-65

    Приобретение башмака накаточного «Горбуша» (литой, стальной), для железнодорожных рельс Р-65

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2021 10:0018.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263874Дата и время окончания срока приема заявок Башмак накаточный "Горбуша"АО "Торговый порт Посьет"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    82-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Приобретение башмака накаточного «Горбуша» (литой, стальной), для железнодорожных рельс Р-65

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 04:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6._Проект_Спец_ия.docx

    5._Проект_договора.docx

    ТЗ_ЭТП.docx

    Продление__18.06.docx

    Закупочная_Документация_ЭТП_башмак.docx

    Итоговый_протокол__ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 42331 2-03-21 доб. 39184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    АО "Торговый порт Посьет"

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Башмак накаточный "Горбуша"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2021 10:00 GMT +318.06.2021 10:0018.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263874Дата и время окончания срока приема заявок Башмак накаточный "Горбуша"АО "Торговый порт Посьет"

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2021 10:0019.07.2021 10:0019.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263874Подведение итогов не позднее Башмак накаточный "Горбуша"АО "Торговый порт Посьет"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.202119.07.2021 10:0019.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263874Подведение итогов не позднее Башмак накаточный "Горбуша"АО "Торговый порт Посьет"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Башмак накаточный "Горбуша"

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP (АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 календарных дней с момента поставки Продукции. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства оплата Заказчиком производиться в срок не более 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963278/name/60d2c9435c8bb6.98846631

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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