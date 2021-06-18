Приобретение башмака накаточного «Горбуша» (литой, стальной), для железнодорожных рельс Р-65

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 календарных дней с момента поставки Продукции. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства оплата Заказчиком производиться в срок не более 15 рабочих дней