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    Главная / Торги / Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.

    Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105376Дата и время окончания срока приема заявок Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.Кемерово. ул. Терешковой, 45Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    07.05.2021 06:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ШУМ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 923 616-61-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.renzhin@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренжин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово. ул. Терешковой, 45

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105376Подведение итогов не позднее Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.Кемерово. ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение квалификационного отбора участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (оказание услуг) грунтовым катком и бульдозером для нужд ООО «Шахтоуправление Майское» на 2021 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    77.32.10.000

    Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданских строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    77.32

    Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги"

    Кол-во:

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