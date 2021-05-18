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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке рыночной стоимости буксира «Золотой», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»(ГП482243)

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости буксира «Золотой», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»(ГП482243)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262919Дата и время окончания срока приема заявок услуги по оценке рыночной стоимости буксира Золотой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262919

    Уникальный номер закупки

    ГП482243

    Номер закупки

    ГП482243

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости буксира «Золотой», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»(ГП482243)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_оказания_услуг.docx

    ФОРМЫ.zip

    ЗД.docx

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-76-74

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    nriabchenko@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябченко Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по оценке рыночной стоимости буксира Золотой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 12:0029.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262919Подведение итогов не позднее услуги по оценке рыночной стоимости буксира Золотой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по оценке рыночной стоимости буксира Золотой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Начальная цена

    45 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12

    Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме относящихся к недвижимости и страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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