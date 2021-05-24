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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110262630
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок №31). (АмКС-084-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 04:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+41 62 494 45 51 доб. 453
Факс
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Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно-монтажные работы в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 31)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 31)
Начальная цена
9 506 173,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 объектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
35.12.10.120
35.12.2
Документация лота
Кол-во: 8.00000
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