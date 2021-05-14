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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105375
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка железнодорожного путевого инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 00:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1429
Факс
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Адрес электронной почты
N.V.Romanova@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Наталья Валерьяновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железнодорожного путевого инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:0514.05.2021 10:0514.05.2021 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105375Дата и время вскрытия заявок Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 23:4029.12.2021 23:4029.12.2021 23:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105375Подведение итогов не позднее Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железнодорожного путевого инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, п. ВолнаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИНТЕРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ИНТЕРСТРОЙ
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, ПЕРЕУЛОК 1-Й ЩИПКОВСКИЙ, 3
28.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
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