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    Главная / Торги / Поставка железнодорожного путевого инструмента

    Поставка железнодорожного путевого инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железнодорожного путевого инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105375

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22576

    Наименование закупки

    Поставка железнодорожного путевого инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 00:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_22576.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1429

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.V.Romanova@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Наталья Валерьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железнодорожного путевого инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:0514.05.2021 10:0514.05.2021 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105375Дата и время вскрытия заявок Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 23:4029.12.2021 23:4029.12.2021 23:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105375Подведение итогов не позднее Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 23:4029.12.2021 23:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105375Подведение итогов не позднее Поставка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железнодорожного путевого инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, п. ВолнаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна частичная предоплата (50/50)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИНТЕРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ИНТЕРСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, ПЕРЕУЛОК 1-Й ЩИПКОВСКИЙ, 3

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рихтовщик ГР 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Захват 8 ЗСК 8-2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Домкрат реечный ДР 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Домкрат путевой гидравлический ДПГ 10-200"

    Кол-во: 20

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