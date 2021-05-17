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    Главная / Торги / Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИ

    Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105374Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Анализ рынка

    Наименование закупки

    Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.05.2021 22:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Методологическая_поддержка_ЖДК.docx

    Форма__Ценовое_предложение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 912 875-57-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Селютина Элина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105374Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105374Дата и время вскрытия заявок Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 23:0021.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105374Подведение итогов не позднее Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    70.22.17.000

    Услуги по управлению бизнес-процессами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание консультационных услуг по методологической поддержке разработки и сопровождения живых дорожных карт рынков НТИ"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Москва
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