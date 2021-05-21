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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром».

    Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105373

    Уникальный номер закупки

    ДОИиЭ

    Номер закупки

    ДОИиЭ

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 21:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_ГП105373.pdf

    Приложение__1_к_Техническому_заданию_Перепланировка_20_этажа__зона_ЗГД..pdf

    КП_для_ГСП_Изм.1305.2021.xlsx

    Проект_договора_поставка_мебели_Изм._13.05.2021.docx

    Техническое_задание_поставка_мебели_Изм.13.05.21.docx

    Уведомление_об_изменениях_в_документации_13.05.2021.pdf

    Уведомление_об_изменениях_в_документации_07.05.2021.pdf

    Документация_поставка_мебели_Изм._11.05.2021.docx

    Уведомление_об_изменениях_в_документации_11.05.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-06-05 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105373Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 23:0027.05.2021 23:0027.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105373Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 23:0027.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105373Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд АО «Газстройпром»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией и Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией и Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией и Техническим заданием.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973192/name/60df4bfb380638.71767919

    02.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кухонный гарнитур"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Смеситель для кухни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Водоочиститель многоступенчатый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Посудомоечная машина узкая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Холодильник (встраиваемый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Микроволновая печь (встраиваемая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кофемашина Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Чайник электрический Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Мусорное ведро (встраиваемое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стойка ресепшн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стол рабочий с тумбой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Вставка в ящик с 6 отделениями"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Корзина для бумаг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кресло Эрго 2М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Шкаф гардеробный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Диван двухместный Logos"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Стол журнальный, Гранд- 10М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стол переговорный, 4770 х 1600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кресло, цвет черный, вариант 1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Кресло, цвет черный, вариант 2"

    Кол-во: 11

    "Позиция 21"

    "Комплект шкафов 4425х420х2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шкаф канцелярский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Кофемашина Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Стол в кабинет ЗГД с приставной тумбой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Брифинг приставка к столу ЗГД на 6 человек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кресло руководителя Абсолют"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кресло Абсолют на полозьях к брифингу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Шкаф гардеробный в кабинет ЗГД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Шкаф канцелярский для кабинета ЗГД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Тумба в кабинет ЗГД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Стол переговорный д100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кресло к переговорному столу д100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Стол переговорный на 6 человек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кресло к переговорному столу на 6 человек"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Угловой диван Честер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Кресло Честер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Журнальный стол Честер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Тумба под TV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Холодильник (встраиваемый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Сейф в тумбу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Гардеробная система"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Унитаз приставной Duravit Durastyle"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Сиденье для унитаза Duravit Durastyle/ Hi-tech"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Инсталляция Geberit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Клавиша смыва Geberit для инсталляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Умывальник – VICTORIA 80 с тумбой VICTORIA NORD 80, ROCA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Зеркало встраиваемое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Смеситель для раковины Hansgrohe Metris 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Гигиенический душ – Hansgrohe"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Держатель полотенец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Крючки для полотенец."

    Кол-во: 1

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