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Наименование процедуры
открытое публичное предложение электронной форме по продаже принадлежащих Компании VEMEX s.r.o. 51% акций компании VEMEX Energie a.s. Предмет торгов: 255 акций компании VEMEX Energie a.s (51%)(Ценные бумаги). Продавец: компания VEMEX s.r.o / open public offering in electronic form for the sale of Securities. Subject of sale: 255 shares of VEMEX Energie a.s. owned by VEMEX s.r.o., which amounts to 51 % of the charter capital of the Company. Seller: VEMEX s.r.o
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением/ according to the Information announcement
Номер извещения
ГП105369
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
принадлежащие Компании VEMEX s.r.o. 255 акций VEMEX Energie a.s., что составляет 51 % уставного капитала Общества. Номинальная стоимость одной акции составляет 200000 Чешских крон. Код ISIN ценных бумаг CZ0009109401 / 255 shares of VEMEX Energie a.s. owned by VEMEX s.r.o., which amounts to 51 % of the charter capital of the Company. The nominal value of one share is CZK 200000. ISIN of the Securities: CZ0009109401.
Начальная цена
24200000.0
Валюта
CZK
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-05-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.06.2021 18:00
Дата и время проведения
11.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением/ according to the Information announcement
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Телефон продавца/инициатора
Адрес местонахождения продавца/инициатора
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением/ according to the Information announcement
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением/ according to the Information announcement
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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