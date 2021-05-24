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Номер извещения
ГП105362
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Прокат листовой горячеоцинкованный (ГОСТ 14918-2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.vasin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васин Денис Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прокат листовой горячеоцинкованный (ГОСТ 14918-2020)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 16:30 GMT +324.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105362Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой горячеоцинкованный (ГОСТ 14918-2020)Москва
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105362Подведение итогов не позднее Прокат листовой горячеоцинкованный (ГОСТ 14918-2020)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокат листовой горячеоцинкованный (ГОСТ 14918-2020)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 376,83 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.43.23.140
24.43.23
24.10.3
Документация лота
Кол-во: 12376.83
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