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Номер извещения
ГП105358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лакокрасочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
y.musatov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусатов Ярослав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лакокрасочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2021 14:00 GMT +307.06.2021 14:0007.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105358Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лакокрасочных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 16:0025.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105358Подведение итогов не позднее Закупка лакокрасочных материаловМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лакокрасочных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно форме ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно форме ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
20
20
Кол-во: 105.52
Кол-во: 2.64
Кол-во: 14.24
Кол-во: 5.28
Кол-во: 94.96
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