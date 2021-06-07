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    Главная / Торги / Закупка лакокрасочных материалов

    Закупка лакокрасочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 14:0007.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105358Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лакокрасочных материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка лакокрасочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    y.musatov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусатов Ярослав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Вещества химические и продукты химические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2021 14:00 GMT +307.06.2021 14:0007.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105358Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лакокрасочных материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 16:0025.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105358Подведение итогов не позднее Закупка лакокрасочных материаловМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105358Подведение итогов не позднее Закупка лакокрасочных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно форме ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме ТКП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    Производство химических веществ и химических продуктов

    Документация лота

    Техническое задание

    04.06.2021

    Форма коммерческого предложения

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белила цинковые густотертые МА-011"

    Кол-во: 105.52

    "Позиция 2"

    "Клей казеиновый в порошке. Марка "Обыкновенный" "

    Кол-во: 2.64

    "Позиция 3"

    "Краска масляная густотертая"

    Кол-во: 14.24

    "Позиция 4"

    "Мел природный обогащенный Мел ММС1"

    Кол-во: 5.28

    "Позиция 5"

    "Олифа "Оксоль""

    Кол-во: 94.96

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