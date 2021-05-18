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Номер извещения
ГП105351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка продукции К-ФЛЕКС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ig.galimov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галимов Игорь Хакимов
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продукции К-ФЛЕКС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105351Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции К-ФЛЕКСМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105351Подведение итогов не позднее Закупка продукции К-ФЛЕКСМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции К-ФЛЕКС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19664,075 м2 53022,47 м 791,692 л
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
23.99.19.110
22.21.41.110
23
Кол-во: 187.29
Кол-во: 81.93
Кол-во: 1742.42
Кол-во: 123.7
Кол-во: 2691.2
Кол-во: 205.27
Кол-во: 13525.4
Кол-во: 161.21
Кол-во: 40.303
Кол-во: 81.725
Кол-во: 218.18
Кол-во: 2681
Кол-во: 205.09
Кол-во: 3899.31
Кол-во: 345.05
Кол-во: 19816.9
Кол-во: 237.2
Кол-во: 59.299
Кол-во: 75.265
Кол-во: 1256.39
Кол-во: 187.64
Кол-во: 1745.17
Кол-во: 9045.74
Кол-во: 106.01
Кол-во: 26.503
Кол-во: 495.67
Кол-во: 764.75
Кол-во: 3387.24
Кол-во: 41.212
Кол-во: 10.303
Кол-во: 9.458
Кол-во: 13.548
Кол-во: 1034.55
Кол-во: 20.509
Кол-во: 1598.96
Кол-во: 7247.19
Кол-во: 87.722
Кол-во: 21.93
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