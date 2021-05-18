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    Главная / Торги / Закупка продукции К-ФЛЕКС

    Закупка продукции К-ФЛЕКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105351Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции К-ФЛЕКСМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продукции К-ФЛЕКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ig.galimov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимов Игорь Хакимов

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продукции К-ФЛЕКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105351Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции К-ФЛЕКСМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105351Подведение итогов не позднее Закупка продукции К-ФЛЕКСМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105351Подведение итогов не позднее Закупка продукции К-ФЛЕКСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции К-ФЛЕКС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    19664,075 м2 53022,47 м 791,692 л

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.110

    Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

    22.21.41.110

    Плиты, листы прочие пластмассовые пористые

    Классификатор ОКВЭД2

    23

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции

    Документация лота

    Техническое_задание_K_FLEX.docx

    17.05.2021

    Форма_ТКП_К_ФЛЕКС.xlsx

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулон K-FLEX 16х1000-12 ST"

    Кол-во: 187.29

    "Позиция 2"

    "Рулон K-FLEX 19х1000-10 ST"

    Кол-во: 81.93

    "Позиция 3"

    "Рулон K-FLEX 25х1000- 8 ST"

    Кол-во: 1742.42

    "Позиция 4"

    "Рулон K-FLEX 32х1000- 6 ST"

    Кол-во: 123.7

    "Позиция 5"

    "Рулон K-FLEX 40х1000- 4 ST"

    Кол-во: 2691.2

    "Позиция 6"

    "Рулон K-FLEX 50х1000- 4 ST"

    Кол-во: 205.27

    "Позиция 7"

    "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0х50-10 ST"

    Кол-во: 13525.4

    "Позиция 8"

    "Однокомпонентный клей FLEX K-467 (зимний) Клей K-FLEX K-467"

    Кол-во: 161.21

    "Позиция 9"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 40.303

    "Позиция 10"

    "Рулон K-FLEX 10.0х1000-20 ST"

    Кол-во: 81.725

    "Позиция 11"

    "Рулон K-FLEX 16х1000-12 ST"

    Кол-во: 218.18

    "Позиция 12"

    "Рулон K-FLEX 25х1000- 8 ST"

    Кол-во: 2681

    "Позиция 13"

    "Рулон K-FLEX 32х1000- 6 ST"

    Кол-во: 205.09

    "Позиция 14"

    "Рулон K-FLEX 40х1000- 4 ST"

    Кол-во: 3899.31

    "Позиция 15"

    "Рулон K-FLEX 50х1000- 4 ST"

    Кол-во: 345.05

    "Позиция 16"

    "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0х50-10 ST"

    Кол-во: 19816.9

    "Позиция 17"

    "Однокомпонентный клей FLEX K-467 (зимний) Клей K-FLEX K-467"

    Кол-во: 237.2

    "Позиция 18"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 59.299

    "Позиция 19"

    "Рулон K-FLEX 10,0х1000-20 ST"

    Кол-во: 75.265

    "Позиция 20"

    "Рулон K-FLEX 25х1000- 8 ST"

    Кол-во: 1256.39

    "Позиция 21"

    "Рулон K-FLEX 32х1000- 6 ST"

    Кол-во: 187.64

    "Позиция 22"

    "Рулон K-FLEX 40х1000- 4 ST"

    Кол-во: 1745.17

    "Позиция 23"

    "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0х50-10 ST"

    Кол-во: 9045.74

    "Позиция 24"

    "Однокомпонентный клей FLEX K-467 (зимний) Клей K-FLEX K-467"

    Кол-во: 106.01

    "Позиция 25"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 26.503

    "Позиция 26"

    "Рулон K-FLEX 25х1000- 8 ST"

    Кол-во: 495.67

    "Позиция 27"

    "Рулон K-FLEX 40х1000- 4 ST"

    Кол-во: 764.75

    "Позиция 28"

    "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0х50-10 ST"

    Кол-во: 3387.24

    "Позиция 29"

    "Однокомпонентный клей FLEX K-467 (зимний) Клей K-FLEX K-467"

    Кол-во: 41.212

    "Позиция 30"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 10.303

    "Позиция 31"

    "Рулон K-FLEX 16х1000-12 ST"

    Кол-во: 9.458

    "Позиция 32"

    "Рулон K-FLEX 19х1000-10 ST"

    Кол-во: 13.548

    "Позиция 33"

    "Рулон K-FLEX 25х1000- 8 ST"

    Кол-во: 1034.55

    "Позиция 34"

    "Рулон K-FLEX 32х1000- 6 ST"

    Кол-во: 20.509

    "Позиция 35"

    "Рулон K-FLEX 40х1000- 4 ST"

    Кол-во: 1598.96

    "Позиция 36"

    "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0х50-10 ST"

    Кол-во: 7247.19

    "Позиция 37"

    "Однокомпонентный клей FLEX K-467 (зимний) Клей K-FLEX K-467"

    Кол-во: 87.722

    "Позиция 38"

    "Очиститель K-FLEX"

    Кол-во: 21.93

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