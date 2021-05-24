Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)

    Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание__Метизы.docx

    Форма_ТКП__Метизы_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ea.rodionov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 16:30 GMT +324.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105349Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105349Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали"

    Кол-во: 50.405

    "Позиция 2"

    "Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали"

    Кол-во: 74.285

    "Позиция 3"

    "Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали"

    Кол-во: 32.74

    "Позиция 4"

    "Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали"

    Кол-во: 12.933

    "Позиция 5"

    "Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали"

    Кол-во: 27.479

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237419
    Поставка крепежа (11 позиций)
    Поставка крепежа (11 позиций)
    594442
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211057118
    МИ №1133/МИ - Метизы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1133/МИ - Метизы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    589976
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    255 836
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП213950
    Крепеж по DIN
    Крепеж по DIN
    589801
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП135535
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    564314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    65 177 258
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП048471
    Закупка ЗИП производства WOOYANG НС СРОЧНО!
    Закупка ЗИП производства WOOYANG НС СРОЧНО!
    429507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.12.2020 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить