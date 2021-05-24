www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ea.rodionov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 16:30 GMT +324.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105349Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции (Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.94
Документация лота
Кол-во: 50.405
Кол-во: 74.285
Кол-во: 32.74
Кол-во: 12.933
Кол-во: 27.479
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.