Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис»

    Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105350Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105350

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.05.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот.xlsx

    4._Закупочная_документация_открытый_запрос_цен.docx

    1_Договор_заявка_сч_т.doc

    Итоговый_на_ЭТП_150621.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    efimov.oa@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105350Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 13:0020.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105350Дата и время вскрытия заявок Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 12:0016.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105350Подведение итогов не позднее Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки организационной техники и расходных материалов для нужд ООО «Трансойл» и ООО «Трансойл-сервис».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    15.06.2021

    Лот

    15.06.2021

    Документация о закупке

    15.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955166/name/60c83ebf259be0.02821006

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP Q5945A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Картридж HP C8543X"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Тонер Canon C-EXV 59"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Картридж HP CF226X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "батарея для ИБП CSB GP 1272 выводы FastenTab 250 (F2) - CSB Батарея GPL1272 (12V 7Ah F2) (с увеличенным сроком службы 10лет))"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "батарея для ИБП CSB UPS 12240 6 выводы F2 (CSB Батарея HR1224W (F2F1) (12V 5,5Ah))"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Накопитель 500 ГБ SSD Samsung 870 EVO [MZ-77E500BW]*"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "RM1-1083 (Печь в сборе HP4350)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Hyperline Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 м, серый (PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-GY)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Картридж Kyocera ТК-3160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Картридж Kyocera ТК-3150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Cabeus Блок розеток 19, 8 розеток (входной разъём IEC C14)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Аккумулятор CSB GP-12170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Аккумулятор CSB HR 1221W (F2) - CSB Батарея (12V 5Ah F2) (с увеличенным сроком службы 10лет))"

    Кол-во: 32

    "Позиция 15"

    "Картридж HP 147X (W1470X) экономичный Черный (Black)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Системный блок ProMEGA Jet Game 750 > i7-10700F/B460/16G/512G+1T/12G3060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Гарнитура Sven AP-860MV"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Картридж KYOCERA TK-3160"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Картридж TK-3150 (для Kyocera M3040idn)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Мышь Logitech  B100 Black USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Пилот 5 метров*"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Кабель интерфейсный USB 2.0 удлинитель Cablexpert AM/AF 1.8 м, Pro, экран, черный, 2 феррит.кольца"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Panasonic KX-FAT88A toner"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Аккумуляторная батарея CSB GPL1272 (12V 7Ah  F2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Системный блок в составе: Корпус Mini Tower Inwin EMR003BG INWIN MiniTowermATX, Процессор CPU Intel Core i5-9400 CoffeeLake Socket 1151, 2.90Ггц, 9МБ, (BOX), Мат. плата ASUS PRIME H310M-D RTL {S1151, H310,2DDR4, PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA ATX }Память Kingston DDR4 DIMM 8GBKVR24N17S8/8 PC4-19200, 2400MHz, CL17, Накопитель Samsung SSD 250Gb 870 EVO MZ-76E250BW {SATA3.0}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Тонер Canon C-EXV21 Black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тонер Canon C-EXV21 Cyan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Тонер Canon C-EXV21 Magenta"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тонер Canon C-EXV21 Yellow"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Бункер Canon Waste Toner Bottle - FM2-5533-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Бункер Canon Waste Toner Container WT-202 (FM1-A606)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Canon C-EXV 54 TONER BK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Canon C-EXV 54 TONER CYAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Canon C-EXV 54 TONER MAGENTA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Canon C-EXV 54 TONER YELLOW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "SSD накопитель WD Blue WDS500G2B0A 500ГБ, 2.5", SATA III"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Накопитель USB Flash Drive 8GB"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "батарея для ИБП CSB GP 1272 выводы FastenTab 250 (F2) - CSB Батарея GPL1272 (12V 7Ah F2) (с увеличенным сроком службы 10лет))"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Клавиатура Logitech Keyboard K280E USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Сетевой фильтр PILOT белый 5 розеток длина - 5 м или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Картридж HP CC530A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Картридж HP CC531A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Картридж HP CC532A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Картридж HP CC533A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "SSD накопитель SAMSUNG 860 EVO MZ-76E250BW 250ГБ, 2.5", SATA III*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Модуль оперативной памяти Kingston DDR3, 8 ГБ, 1600 МГц, PC12800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Блок питания FSP ATX 450W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Тонер-картридж Kyocera ТК-3150 (M3040idn)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Модуль оперативной памяти Kingston DDR3, 4 ГБ, 1600 МГц, PC12800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Тонер-картридж TK-3160 (для KYOCERA ECOSYS M3645dn)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Телефон DECT Panasonic KX-TG1612RU1 (2 трубки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-3160 черный оригинальный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "ACVH150 Тонер C257i тип TN-227(K), black"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "ACVH450 Тонер C257i тип TN-227C, cyan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ACVH350 Тонер C257i тип TN-227M, magenta"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ACVH250 Тонер C257i тип TN-227Y, yellow"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Лазерное цветное МФУ Konica Minolta bizhub C257i CVD021 в составе: AAJ4WY2 Автоподача DF-633 для 225i/С257i, 9967010153 Тумба DK-518x для C257i, сборка, пусконаладка, первичный запуск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Картридж HP CF226Х"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Мышь Logitech B100 Black USB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Сетевой фильтр 5 м Pilot*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Клавиатура Logitech K280E USB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Картридж-тонер Canon FX-10 0263B002 чер. для FAX-L100/L120/L140 70905"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Картридж-тонер Canon C-728 3500B002/3500B010 чер. для MF4410/4430/4450/4550 196357"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Картридж-тонер Canon C-EXV11 9629A002 чер. для iR3025/2230 67478"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Картридж-тонер Canon C-EXV14 0384B002 чер . для iR2016/iR2020/iR2018, 309075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Картридж HP LJ CE255 (не повышенной емкости)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Тонер картридж Kyocera TK-1130 для FS-1030MFP/DP/1130MFP (3 000 стр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Тонер картридж Kyocera TK-1140 для FS-1035MFP/DP/1135MFP (7 200 стр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Картридж-тонер HP 128A CE320A чер. для CLJ CP1525/CM1415 186917"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Картридж-тонер HP 128A CE323A пур. для CLJ CP1525/CM1415 186920"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Картридж-тонер HP 128A CE322A жел. для CLJ CP1525/CM1415 186919"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Картридж-тонер HP 128A CE321A гол. для CLJ CP1525/CM1415 186918"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить