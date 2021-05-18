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Номер извещения
32110262460
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы для бурения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.05.2021 16:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,
Почтовый адрес
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233
Контактный телефон
+7 86137 3-32-81
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki44223@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовский Игорь Михайлович
Место рассмотрения предложений
Армавир
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы для бурения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы для бурения
Начальная цена
3 046 673,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
Адрес местонахождения
352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233
24.20.12.110
24.20.1
Документация лота
Кол-во: 64.00000
Кол-во: 150.00000
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