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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12К

    Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12К

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105341Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12ККолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12К

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__4_к_Извещению__Договор_поставки.doc

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Извещение_эл.двигатели_ЭКГ_12K_Антрацит_5_комплектов_06_05_2021.docx

    ГП105341_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3043

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Сергей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12К

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105341Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12ККолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105341Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12ККолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105341Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12ККолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105341Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12ККолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку электродвигателей главных приводов ЭКГ-12К

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.120

    Электродвигатели постоянного тока прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1005870/name/61136b887d3678.25623239

    11.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель"

    Кол-во: 35

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    Регион:
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