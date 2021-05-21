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Номер извещения
32110262405
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обследование технического состояния грузовых вагонов с целью продления назначенного срока службы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.05.2021 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федяева Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Самара, ул. Земеца, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обследование технического состояния грузовых вагонов с целью продления назначенного срока службы
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.202108.06.2021 15:3008.06.2021 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110262405Дата окончания срока рассмотрения заявок Обследование технического состояния грузовых вагонов с целью продления назначенного срока службыг. Самара, ул. Земеца, д.18
Подведение итогов не позднее
08.06.2021 15:3008.06.2021 15:3008.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262405Подведение итогов не позднее Обследование технического состояния грузовых вагонов с целью продления назначенного срока службыг. Самара, ул. Земеца, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обследование технического состояния грузовых вагонов с целью продления назначенного срока службы
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.20.91.000
30.20.9
Документация лота
Кол-во: 7
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