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    Главная / Торги / Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.

    Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105332Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105332

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    5_ти_координатный_станок.docx

    Извещение__568_5_ти_координатный_станок.doc

    ГП105332_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2145

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонконогова Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2021 16:00 GMT +318.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105332Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2021 16:0018.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105332Дата и время вскрытия заявок Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 12:0030.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105332Подведение итогов не позднее Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 12:0030.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105332Подведение итогов не позднее Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.4

    Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963015/name/60d1eaf989c1e7.39162766

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение и монтаж 5-осевого обрабатывающего центра с ЧПУ для фрезерования."

    Кол-во: 1

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