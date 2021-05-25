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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЛОТ №1 Открытый запрос предложений № ОЗП21-04-43 (электронная форма) предмет: «Закупка услуг по организации перевозок легковым такси работников Банка ГПБ (АО) и багажа в 9 лотах»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 29048
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларин Глеб Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по организации перевозок легковым такси работников Банка ГПБ (АО) и багажа в 9 лотах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105337Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по организации перевозок легковым такси работников Банка ГПБ (АО) и багажа в 9 лотахМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105337Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по организации перевозок легковым такси работников Банка ГПБ (АО) и багажа в 9 лотахМосква
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 18:0009.07.2021 18:0009.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105337Подведение итогов не позднее Закупка услуг по организации перевозок легковым такси работников Банка ГПБ (АО) и багажа в 9 лотахМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по организации перевозок легковым такси работников Банка ГПБ (АО) и багажа в 9 лотах
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
H
Документация лота
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