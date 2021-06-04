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Номер извещения
ГП105333
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Запасные части к прокатному стану
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68734
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ashishkin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части прокатного стана. Гидравлика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 12:30 GMT +304.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. ГидравликаБелорецкий
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 15:3015.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. ГидравликаБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части прокатного стана. Гидравлика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 12:30 GMT +304.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент Белорецкий
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 15:3015.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 132
Запасные части прокатного стана. Балки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 12:30 GMT +304.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. БалкиБелорецкий
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 15:3015.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. БалкиБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части прокатного стана. Балки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 20
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