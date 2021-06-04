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    Главная / Торги / Запрос предложений. Запасные части к прокатному стану

    Запрос предложений. Запасные части к прокатному стану

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. БалкиБелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Запасные части к прокатному стану

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    150.2240.jpg

    150.2241.jpg

    150.2239.jpg

    150.2243.jpg

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__запасные_части_прокатка.doc

    Новая_спецификация__на_отсрочку.xlsx

    Договор_поставки_ТМЦ.doc

    Т.З._1_на_гидравлику.docx

    Тех.задание_фильтр_прокатного_блока.doc

    Т.З._на_балки.docx

    150.2244.jpg

    150.2245.jpg

    150.2238.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68734

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ashishkin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части прокатного стана. Гидравлика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 12:30 GMT +304.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. ГидравликаБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 15:3015.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. ГидравликаБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. ГидравликаБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части прокатного стана. Гидравлика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция гидравлическая с электроприводом ITH GmbH, рабочее давление -1200bar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гидроцилиндр Romheld 1554-160 G 1/4" 8000 2527-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Ремкомплект гидроцилиндра пресса бунтов В2-140/110х3000 PN32,Z-N3241-25-/0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект гидроцилиндра HYD 50х36х630"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект гидроцилиндра HYD 100х63х635"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект гидроцилиндра HYD 160х90х1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект гидроцилиндра HYD 90х56х2200"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 12:30 GMT +304.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 15:3015.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части прокатного стана. Фильтрующий элемент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтрующий элемент F759 M10, F9 600х65х202"

    Кол-во: 132

    Лот 3

    Запасные части прокатного стана. Балки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 12:30 GMT +304.06.2021 12:3004.06.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105333Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части прокатного стана. БалкиБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 15:3015.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. БалкиБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 15:3015.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105333Подведение итогов не позднее Запасные части прокатного стана. БалкиБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части прокатного стана. Балки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Балка нижняя L-2.7 м по чертежу 150.2238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Балка нижняя L-2.7 м по чертежу 150.2241"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Балка нижняя L-2.7 м по чертежу 150.2243"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Балка нижняя L-2.7 м по чертежу 150.2244"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Балка нижняя L-3 м по чертежу 150.2239"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Балка нижняя L-5 м по чертежу 150.2240"

    Кол-во: 20

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