www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Колесо (Сталь 65Г)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.05.2021 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-65-45
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
M.Kravchenko@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Максим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка колес
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 11:00 GMT +313.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесОрск
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 11:0013.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105330Дата и время вскрытия заявок Поставка колесОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колес
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка по заявке во 2 квартале 2021 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
25
25
Документация лота
Кол-во: 58
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.