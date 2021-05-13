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    Главная / Торги / Колесо (Сталь 65Г)

    Колесо (Сталь 65Г)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Колесо (Сталь 65Г)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.05.2021 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Извещение__УГО_103_Колесо.docx

    Чертежи.rar

    62_УГО_Протокол___62_УГО_от_09.06.2021_Колесо_ч._2_187260_ГП105330_Кравченко.pdf

    ГП105330_second_parts_protocol.rtf

    ГП105330_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-65-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    M.Kravchenko@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колес

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 11:00 GMT +313.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 11:0013.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105330Дата и время вскрытия заявок Поставка колесОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 14:0010.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105330Подведение итогов не позднее Поставка колесОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колес

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке во 2 квартале 2021 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/976171/name/60e54d4fb0a8a9.87266912

    07.07.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/976744/name/60e58d1f7c00d7.49043636

    07.07.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/994128/name/60ffcc5fbd6f32.46387404

    27.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо 2-187260 Сталь 65Г"

    Кол-во: 58

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