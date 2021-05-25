Документация открытого редукциона № ОР21-04-46 (электронная форма) предмет: «Выполнение работ по изготовлению, доставке и замене существующих наружных дверных блоков в помещениях, расположенных в БЦ «Аквамарин III» по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, стр. 2 и стр. 4 для нужд Банка ГПБ (АО)»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105325 Уникальный номер закупки Номер закупки ОР21-04-46 Наименование закупки Документация открытого редукциона № ОР21-04-46 (электронная форма) предмет: «Выполнение работ по изготовлению, доставке и замене существующих наружных дверных блоков в помещениях, расположенных в БЦ «Аквамарин III» по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, стр. 2 и стр. 4 для нужд Банка ГПБ (АО)» Валюта процедуры RUB Способ закупки Редукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_ОР21_04_46_4_.doc

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 доб. 29048 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Ларин Глеб Алексеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru