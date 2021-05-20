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    Главная / Торги / Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.

    Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105327Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105327_second_parts_protocol.rtf

    003674_PAVLOVA_ZAPROS_ST.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2471

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    elena.pavlova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105327Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105327Дата и время вскрытия заявок Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 11:0018.06.2021 11:0018.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105327Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 11:0018.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105327Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка нержавеющего круга 03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90,140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 в количестве 606кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    606кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО "Криогенмаш", Моск.обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за товар осуществляется после поставки продукции на склад ПАО "Криогенмаш" с отсрочкой платежа 30кал. дней. Поставка товара на склад ПАО "Криогенмаш" производится за счет поставщика и должна быть включена в стоимость продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952666/name/60c1be76dd1441.83636210

    10.06.2021

    Документы_Контрагента_.docx

    17.05.2021

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    17.05.2021

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 90 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 СТАЛЬ КРУГЛ.КОВАН.БЕЗ Т/О L НЕ МЕНЕЕ 0,75М"

    Кол-во: 325

    "Позиция 2"

    "03Х9К14Н6М3ДФ-ВД КРУГ 140 ТУ14-1-1785-2007 1133-71 СТАЛЬ КРУГЛ. КОВАНАЯ БЕЗ Т/О L НЕ МЕНЕЕ 0,75М"

    Кол-во: 282

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