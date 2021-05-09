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Номер извещения
ГП105326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель алюминиевый 250 сечение,4-х жильный, длина - 450м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ул. Финляндская, д. 35, лит. Д, пом.2, офис 2
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ул. Финляндская, д. 35, лит. Д, пом.2, офис 2
Контактный телефон
+7 911 927-30-42
Факс
Адрес электронной почты
01@termozavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
ИГОЛКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Кабель алюминиевый 250 сечение,4-х жильный, длина - 450м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.05.2021 12:00 GMT +309.05.2021 12:0009.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105326Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Кабель алюминиевый 250 сечение,4-х жильный, длина - 450мКолпино
Дата и время вскрытия заявок
09.05.2021 12:0009.05.2021 12:0009.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105326Дата и время вскрытия заявок Поставка Кабель алюминиевый 250 сечение,4-х жильный, длина - 450мКолпино
Подведение итогов не позднее
12.05.2021 10:0012.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105326Подведение итогов не позднее Поставка Кабель алюминиевый 250 сечение,4-х жильный, длина - 450мКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Кабель алюминиевый 250 сечение,4-х жильный, длина - 450м
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАВОД ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
Все закупки и тендеры ЗАВОД ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ул. Финляндская, д. 35, лит. Д, пом.2, офис 2
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 450
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