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Номер извещения
32110262280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ценовой отбор / Price bid selection Поставка фильтров/ Filters Delivery
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 3532 37-68-47 доб. 1430
Факс
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Адрес электронной почты
tefimova@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимова Т. Н.
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров/ Filters Delivery
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров/ Filters Delivery Москва
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 16:0020.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262280Подведение итогов не позднее Поставка фильтров/ Filters Delivery Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров/ Filters Delivery
Начальная цена
3 300,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30
30.30
Документация лота
Кол-во: 32.00000
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