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    Главная / Торги / Ценовой отбор / Price bid selection Поставка фильтров/ Filters Delivery

    Ценовой отбор / Price bid selection Поставка фильтров/ Filters Delivery

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров/ Filters Delivery МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110262280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ценовой отбор / Price bid selection Поставка фильтров/ Filters Delivery

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ценовой_отбор_с_переводом__предквал_.docx

    32110262280_1.pdf

    32110262280_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1430

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tefimova@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимова Т. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров/ Filters Delivery

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров/ Filters Delivery Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 16:0020.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262280Подведение итогов не позднее Поставка фильтров/ Filters Delivery Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262280Подведение итогов не позднее Поставка фильтров/ Filters Delivery Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров/ Filters Delivery

    Начальная цена

    3 300,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934448/name/60ab7c53effe82.17327827

    24.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934451/name/60ab7c5caf4be8.39572353

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фильтров/ Filters Delivery "

    Кол-во: 32.00000

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