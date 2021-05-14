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    Главная / Торги / Поставка тяговых аккумуляторных батарей

    Поставка тяговых аккумуляторных батарей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262269Дата и время окончания срока приема заявок Тяговые аккумуляторные батареи г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка тяговых аккумуляторных батарей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    А_177_КБХА_поставка_тяговых_аккумуляторных_батарей.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тяговые аккумуляторные батареи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262269Подведение итогов не позднее Тяговые аккумуляторные батареи г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тяговые аккумуляторные батареи

    Начальная цена

    1 063 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тяговые аккумуляторные батареи "

    Кол-во: 6.00000

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