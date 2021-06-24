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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)

    Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.06.2021 14:0024.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105314Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105314

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_418.docx

    ТЗ.pdf

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    ГП105314_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.06.2021 14:00 GMT +324.06.2021 14:0024.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105314Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.06.2021 14:0024.06.2021 14:0024.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105314Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 11:0030.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105314Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105314Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку кулачков для станка КУ518Ф1 (согласно ТЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.290

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967958/name/60d9aaae11ff57.67907772

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кулачки к станку КУ518Ф1 (согласно ТЗ)"

    Кол-во: 1

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