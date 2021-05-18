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Номер извещения
ГП105309
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6УЗ 0.75кВТ 930об-2шт ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМХ132S6 5.5КВТ1000О/М-6шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-54-72
Факс
--
Адрес электронной почты
StulovaNV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стулова Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6УЗ 0.75кВТ 930об-2шт ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМХ132S6 5.5КВТ1000О/М-6шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 07:00 GMT +318.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105309Дата и время окончания срока приема заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6УЗ 0.75кВТ 930об-2шт ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМХ132S6 5.5КВТ1000О/М-6шт Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 07:0018.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105309Дата и время вскрытия заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6УЗ 0.75кВТ 930об-2шт ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМХ132S6 5.5КВТ1000О/М-6шт Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 07:0018.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105309Подведение итогов не позднее ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6УЗ 0.75кВТ 930об-2шт ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМХ132S6 5.5КВТ1000О/М-6шт Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6УЗ 0.75кВТ 930об-2шт ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМХ132S6 5.5КВТ1000О/М-6шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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