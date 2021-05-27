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Номер извещения
ГП105313
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 933-73-47
Факс
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Адрес электронной почты
natalya.voroshkova@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошкова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 15:0027.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105313Дата и время вскрытия заявок Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 74
Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 15:0027.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105313Дата и время вскрытия заявок Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 64
Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 15:0027.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105313Дата и время вскрытия заявок Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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