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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Открытый запрос предложений на поставку грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105313

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку грузовых автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки__МТА_покупатель_2021.docx

    ОЗП_ГП_105313_Закупка_шин_КАМА_на_1_полугодие_2021_корр_от_14.05.doc

    ТЗ_по_закупке_шин_КАМА__Корр.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 933-73-47

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    natalya.voroshkova@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошкова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 15:0027.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105313Дата и время вскрытия заявок Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина КАМА ЦМК 385/65 R22,5 160К TL NТ-201 (на полуприцеп)"

    Кол-во: 74

    Лот 2

    Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 15:0027.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105313Дата и время вскрытия заявок Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина КАМА ЦМК 315/70 R22,5 NR-202 (на ведущую ось тягача)"

    Кол-во: 64

    Лот 3

    Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 15:00 GMT +327.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105313Дата и время окончания срока приема заявок Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 15:0027.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105313Дата и время вскрытия заявок Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105313Подведение итогов не позднее Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина КАМА 315/70 R22.5 154/150L TL NF-101 НкШЗ M+S (на рулевую ось тягача)"

    Кол-во: 24

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