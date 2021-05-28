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    Главная / Торги / Закупка инструмента на 2021 год

    Закупка инструмента на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105308Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента на 2021г.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105308_second_parts_protocol.rtf

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Извещение__417.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента на 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:00 GMT +328.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105308Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента на 2021г.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2021 12:0009.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105308Подведение итогов не позднее Закупка инструмента на 2021г.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 12:0009.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105308Подведение итогов не позднее Закупка инструмента на 2021г.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента на 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031821/name/6140303e396f15.28055927

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка сверлильная 236660 85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Головка сверлильная 870-1850-18-PM 4234"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Корпус сверла V47 20651"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сверло D10,5 113155"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Сверло D8,5 113155"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Сверло центральное D10 V95 10042.0089"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сверло центральное D16 236662 80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Цанга 393.14-32 110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Корпус сверла TPDB 210-25-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Оправка с направлением Ф35f9 38.6304-4026"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Оправка с направлением Ф60f9 38.6304-4023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Оправка с направлением Ф70f9 38.6304-4024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Оправка с направлением Ф85f9 38.6304-4025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Пластина подрезная D60Н14 38.2148-4013 Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Головка сверлильная 870-1810-18-PM 4334"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Метчик Rc 1/2 2680-0019 ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Патрон цанговый C8-391.14-32 070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сверло D18 870-1800-18L20-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Втулка переходная 24-T20096 (WTO)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Державка DCLNR 2525M-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Блок резцовый 151.2-5050-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Зажим 2417"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Пластина подкладная ISSN 454"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Стружколом 9414"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Державка CSSNR 3225P12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Пластина режущая SNMN 120416T05025N-S000 MBR7010"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Винт 1160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Опорная пластина 5322 472-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Винт опорной пластины 5512 090-09"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Пластина опорная 176.39-855"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Державка PRDCN 5050U 32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Державка SIR 0016 P16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Пластина режущая 16IR 14 W IC908"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Державка RF123H25-2525B-300BM"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Пластина режущая N123H2-0400-0001-CF 1125"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Винт 1182"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Комплект метчиков ручных M16 H0453001.0116"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Пластина режущая N331.1D-136520E-PM 4340"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Головка KHS-SBCR 38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Шаблон радиусный 477500 15,5-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Кулачки токарного патрона ф1000мм 1М65 (4 кулачка черт.164.09.159 и 4 винта черт.165.09.166)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Кассета LPPN4R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Клин WPPN4R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Винт кассеты LTX0514"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Винт клиновой DHA0821F"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Фреза 125B9R-S90AP16D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Набор микрометрических нутромеров 427500 50-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Сверло D17 870-1700-17L20-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Устройство защиты от столкновения с препятствием M-2197-0150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Скоба СИ 700 ГОСТ 11098-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Фреза концевая с R=5 D60 9.2223-5280"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Нутромер микрометрический 468-140-10 (Mitutoyo)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Пластина режущая CNMG 120408-GN IC907 (Iscar)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Пластина режущая GIPI 1.96-0.15 IC808 (Iscar)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Пластина режущая SCMT 09T308E-UR T9315 (Pramet)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Резец GHIR 20-3 (Iscar)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ Pramet S20S-SDUCR 11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ Pramet S20S-SSSCR 09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Фреза R245-125Q40-12M (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Головка сверлильная 870-1950-19-РМ 4334 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Корпус сверла TPDB 320-32-8 (Korloy)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Пластина режущая TPD 210B PC5300 (Korloy)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Пластина режущая TPD 320B PC5300 (Korloy)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Развёртка универсальная для станков с ЧПУ D= 20K7 164425 TiAIN (Hoffmann Group)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Сверло D19 870-1900-19L25-3 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Сверло D25 870-2500-25L32-8 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Сверло спиральное 14,0x55 Weldon 19мм SPI.14 (Euroboor)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Ключ с реверсивной трещоткой (момент-10-400 Нм, квадрат 3/8 - 3/4, длина 335-686мм, масса 0,7- 1,93кг, погрешность +- 3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Ключ с трещоткой для для автомобилей (момент - 10-200 Нм, квадрат - 3/8- 1/2, дляна 327-446 мм, масса 0,7-1,04кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Ключ с штифтом 16мм под сменные насадки (момент - 10-300 Нм, длина 322-569 мм,масса- 0,62-1,17 кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ключ под сменные насадки (момент - 10-300 Нм,длина 322-569мм, масса- 0,62- 1,17 кг,погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Ключ тип Р с реверсивной трещоткой ( момент -8-400 Нм, длина 291-664 мм, масса 0,62- 2,04 кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Ключ тип Р с трещоткой для автомобилей ( момент 20-200 Нм, длина 291- 664мм, масса 0,62- 2,04кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Ключ тип Р с штифтом 16мм под сменные насадки ( момент 8-300 Нм,дляна 288-645мм,масса 0,55-1,13 кг,погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Ключ тип Р под сменные насадки ( момент 8-400 Нм, дляна 288-640 мм,масса 0,55 - 1,75 кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Ключ моделей 650-1500 с трещоткой ( момент 130-1500 Нм, длина 886-1570 мм, масса 4,0 - 6,7 кг,погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Ключ 650 Тн с штифтом 22 мм под сменные насадки ( момент 130-650 Нм, длина 821мм, масса 3,6 кг,погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Ключ 650 FТН под сменные насадки ( момент 130-650 Нм, дляна 831мм,масса 3,6 кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Ключ моделей 650-1500 тип Р с трещоткой (момент 130-1500 Нм,длина 886-1570мм,масса 4,0- 6,7 кг,погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Ключ модель 5 ( момент 1-5 нм, квадрат 1/4,длина 170мм, масса 0,12кг, погрешность +-3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Микрометр цифровой 0-150мм 340-251-10 (Mitutoyo)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Фреза 490-066C6-14M (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Удлинитель для метчиков 338400 12 (Hoffmann Group)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Ключ шестигранный 627425 5 (Hoffmann Group)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Пластина режущая ADMX 160608SR-M M9325 (Pramet)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "Фреза R33 MT100L-061W40R01ZP12-20-R33-H57-IK (Скиф-М)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Фреза R30 MT100L-057W40R01ZP12-20-R30-H57-IK (Скиф-М)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Фреза R25 MT100L-050W40R01ZP12-25-H57 (Скиф-М)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Пластина режущая ZPNT120417 HCP25 (Скиф-М)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 97"

    "Пластина опорная DCN 1904M (Gesac)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Штифт SPM100240F (Gesac)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Прижим CAM05 (Gesac)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Винт SDM080350F (Gesac)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Пружина 753512.016 НИТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Винт 758169.017 НИТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "Прихват 758572.077 НИТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Винт А.М3-6gx8.48.019 ГОСТ 17475-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Пластина опорная 2007-9024 ТУ 48-19-405-86 НИТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Прихват 758572.018 НИТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Пластина опорная OCN-1604 ГОСТ19078-80 НИТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Винт А М5-6gx12.109.40Х.016 ГОСТ 17475-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Головка резцовая C6-SRDCN-00100-16 (Sandvik)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Кольцо М100х4 8g НЕ 8211-1250 ГОСТ 17764-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Кольцо  М100х4 8g ПР 8211-0250 ГОСТ 17763-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Кольцо М100х4 6g НЕ 8211-1250 ГОСТ 17764-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Винт 5513 031-14 (Sandvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Державка PRGCR 3225P 16 (Sandvik)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Державка RX123J05-2525B-045 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Переходник C8-R822XLS17-AM070 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Ползун S17-R820XLC4QC-080 (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Переходник C4-R826B-AADC039HP (Sandvik)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Режущая пластина TCMT 09 02 04-PF 4415 (Sandvik)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Вставка резцовая R826B-AF17STUC09HP (Sandvik)"

    Кол-во: 1

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