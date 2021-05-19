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    Главная / Торги / Поставка люков

    Поставка люков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люковВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110262169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка люков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.05.2021 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63_люки.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка люков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 07:00 GMT +319.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люковВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 07:0019.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110262169Дата и время вскрытия заявок Поставка люковВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262169Подведение итогов не позднее Поставка люковВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка люков

    Начальная цена

    87 900,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 70.00000

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