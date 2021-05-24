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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 13:00 GMT +324.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 13:0024.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105311Дата и время вскрытия заявок Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 23:5930.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105311Подведение итогов не позднее Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105311Подведение итогов не позднее Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
38.21.10.000
Документация лота
Кол-во: 8116
Кол-во: 259714
Кол-во: 239943
Кол-во: 30706
Кол-во: 15168
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