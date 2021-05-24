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    Главная / Торги / Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.

    Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105311

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105311_applic_open_protocol_lot_526029.rtf

    Декларация_о_количестве_товаров_4773476__1__за_2020г..docx

    Требование_к_Поставщику_по__оказанию_услуг__утилизации_отходов_упаковки.docx

    Декларация_о_количестве_товаров_4773476__1__за_2020г..docx

    Предоставление_документов_для_участния_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 926 210-11-46

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    Shuyagin@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуягин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 13:00 GMT +324.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 13:0024.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105311Дата и время вскрытия заявок Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 23:5930.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105311Подведение итогов не позднее Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105311Подведение итогов не позднее Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.Кулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги по сбору, транспортированию. обработке, утилизации отходов от использования товаров, включая упаковку, согласно Декларации во вложении.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата - до 01.03.2022г. на основании Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    38.21.10.000

    Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035585/name/6144662e253364.49014011

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035586/name/61446635569ab8.57477270

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Группа 48 - “Упаковка металлическая из алюминия ”"

    Кол-во: 8116

    "Позиция 2"

    "Группа 49 - “Упаковка полимерная ”"

    Кол-во: 259714

    "Позиция 3"

    "Группа 49 - “Упаковка полимерная ”"

    Кол-во: 239943

    "Позиция 4"

    "Группа 50 - “Упаковка из гофрированного картона ”"

    Кол-во: 30706

    "Позиция 5"

    "Группа 51 - “Упаковка из бумаги и негофрированного картона ”"

    Кол-во: 15168

    "Позиция 6"

    "Группа 52 - “Упаковка стеклянная ”"

    Кол-во: 1149711

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    Цена не указана
    Лоты:
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