Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара

    Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 07:0024.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262142Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуараЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    122_21_ремонт_асфальтового_покрытия.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262142Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуараЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара

    Начальная цена

    849 264,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара "

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить