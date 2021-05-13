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    Главная / Торги / Полиуретан 500х500х50 мм

    Полиуретан 500х500х50 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105298Дата и время окончания срока приема заявок Полиуретан 500х500х50 ммКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полиуретан 500х500х50 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Полиуретан 500х500х50 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105298Дата и время окончания срока приема заявок Полиуретан 500х500х50 ммКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 07:0013.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105298Дата и время вскрытия заявок Полиуретан 500х500х50 ммКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2021 08:0013.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105298Подведение итогов не позднее Полиуретан 500х500х50 ммКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202113.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105298Подведение итогов не позднее Полиуретан 500х500х50 ммКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полиуретан 500х500х50 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Каменск-УральскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    13.10.31.160

    Волокна полиуретановые (эластановые), подготовленные для прядения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиуретан 500х500х50 мм"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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