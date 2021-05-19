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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования

    Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262512Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110262512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_СО_008102.doc

    ЗД_ЗП_СО_008102.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-18-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    S.Sotnikova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Сотникова С.Н. Не

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:00 GMT +319.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262512Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 16:0019.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110262512Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2021 16:0017.06.2021 16:0017.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262512Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 16:0017.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262512Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования

    Начальная цена

    19 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960291/name/60cca5753f7726.93165560

    18.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования"

    Кол-во: 1

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    28.05.2021 12:00(GMT+03:00)
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