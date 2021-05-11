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Номер извещения
ГП105299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка товаров для микробиологического отделения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.05.2021 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 14:00 GMT +311.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105299Дата и время окончания срока приема заявок Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 14:0011.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105299Дата и время вскрытия заявок Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
12.05.2021 21:3012.05.2021 21:3012.05.2021 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105299Подведение итогов не позднее Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.202112.05.2021 21:3012.05.2021 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105299Подведение итогов не позднее Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
28.29.12.153
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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