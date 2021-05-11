Лот 1

Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021