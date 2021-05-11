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    Главная / Торги / Закупка товаров для микробиологического отделения

    Закупка товаров для микробиологического отделения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105299Дата и время окончания срока приема заявок Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка товаров для микробиологического отделения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.05.2021 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Предоставление_документов_для_участния_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 926 210-11-46

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    Shuyagin@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуягин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 14:00 GMT +311.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105299Дата и время окончания срока приема заявок Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 14:0011.05.2021 14:0011.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105299Дата и время вскрытия заявок Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2021 21:3012.05.2021 21:3012.05.2021 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105299Подведение итогов не позднее Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202112.05.2021 21:3012.05.2021 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105299Подведение итогов не позднее Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021 Кулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка товаров для микробиологического отделения: 1 Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол -во: упак 15 Дата поставки: 28.05.2021 2 Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп) MERCK, Германия кол-во: упак 4 Дата поставки: 28.05.2021 3 тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий 25шт/упак., производитель 3М упак 20 Дата поставки: 30.05.2021 4 Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth арт. 1.08339,0500, MERCK кол-во: 2 Дата поставки: 30.05.2021 5 WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп арт. 1.10866,0500 MERCK 1 Дата поставки: 30.05.2021

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 45 календарных дней от даты поставки Товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.153

    Фильтры мембранные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор мембранных фильтров белые с черной сеткой. размер пор 0,45мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Набор мембранных фильтров черные с сеткой, размер пор 0.8 мкм, диаметр 47мм, (600шт/уп)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "тест-пластины для определения количества Е coli и БГПК колиформных бактерий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Бульон Сабуро 2%- SABOURAUD -2% dextrose broth"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "WL nutrient agar- агар Валлерштейна для подсчета дрожжей и бактерий, 500г/уп"

    Кол-во: 1

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