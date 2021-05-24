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Номер извещения
ГП105295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка опор для трубопроводов по серии 5.903-13
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.05.2021 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.bushkovskiy@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушковский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка опор для трубопроводов по серии 5.903-13
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 17:00 GMT +324.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105295Дата и время окончания срока приема заявок Закупка опор для трубопроводов по серии 5.903-13Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105295Подведение итогов не позднее Закупка опор для трубопроводов по серии 5.903-13Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка опор для трубопроводов по серии 5.903-13
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 599 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 22
Кол-во: 15
Кол-во: 125
Кол-во: 17
Кол-во: 109
Кол-во: 4
Кол-во: 32
Кол-во: 28
Кол-во: 122
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Кол-во: 7
Кол-во: 90
Кол-во: 2
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