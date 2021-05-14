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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка)

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105293Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья. (Попозиционная закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.05.2021 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105293_Итоговый.pdf

    Приложение №3

    Извещение___430_от_6.05.2021_Мелкое__стальное_и_цветное_литье.docx

    Приложение_1.1.xlsx

    Приложение №4

    Соглашение_о_конфиденциальности_NEW2.doc

    Приложение №6

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 097-95-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белозеров Егор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105293Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 10:0030.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105293Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 10:0030.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105293Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку цветного и мелкого литья.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.54.10.000

    Услуги по литью прочих цветных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962128/name/60d18cdac22786.72992214

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "3550.05.05.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "3536.05.12.102"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "3519.03.01.001-ЗГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "3532.03.04.004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "3532.03.04.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "3532.10.04.004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "3536.06.00.002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "3519.05.02.302"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "3536.06.00.004-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "3536.06.00.011-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "3532.03.04.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "3537.11.01.014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "3707.05.02.014-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "3707.05.02.016-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "3707.05.02.017-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "3707.05.02.102-01"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "3707.05.02.302-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "3519.05.02.058-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "3519.05.02.013-ЗГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "3537.05.03.005"

    Кол-во: 72

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