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Номер извещения
32110262156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция ТП-421
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.05.2021 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кулманакова Наталья Максимовна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реконструкция ТП-421
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция ТП-421
Начальная цена
28 499 893,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
569 997,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания и Локально сметных расчетов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Новосибирск, улица Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
42.22.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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