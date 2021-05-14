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    Главная / Торги / Реконструкция ТП-421

    Реконструкция ТП-421

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262156Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция ТП-421НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция ТП-421

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЛСР2.PDF

    ЛСР8.PDF

    Извещение.docx

    Документация.doc

    ЛСР1.PDF

    ЛСР3.PDF

    ЛСР4.PDF

    ЛСР5.PDF

    ЛСР6.PDF

    ЛСР7.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кулманакова Наталья Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция ТП-421

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 13:0002.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262156Подведение итогов не позднее Реконструкция ТП-421Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция ТП-421

    Начальная цена

    28 499 893,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    569 997,86 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания и Локально сметных расчетов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    город Новосибирск, улица Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во:

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